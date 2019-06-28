Гамахария: Блокирование линии оккупации - еще одно незаконное решение оккупанта

В связи с массовыми протестными акциями, проходящими в Тбилиси, служба госбезопасности де-факто режима Абхазии ввела временное ограничение на пересечение административной границы по р. Ингури.



В связи с этим председатель Верховного Совета Автономной Республики Абхазия Джемал Гамахария заявил, что «это еще одно незаконное решение оккупанта. Призывы о блокировании т.н. границы, делались как представителями де-факто абхазских властей, так и представителями различных организаций. На самом деле, это задание Кремля. Находящемуся там населению опять грозит ограничение на передвижение».



«Международные организации должны принять соответствующие меры. Как известно, Россия восстановила право голоса в Совете Европы, и это очередная провокация Кремля еще раз показывает, что Россия не выполняет своих обязательств» - заявил Джемал Гамахария.









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