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    В Абхазии завершилась регистрация партий и инициативных групп к выборам нового лидера режима
    16.07.2019
    16 июля завершилась регистрация партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в лидеры марионеточного режима Абхазии.

    ЦИК зарегистрировал девять инициативных групп по выдвижению кандидатами: Алмаса Джапуа, Астамура Какалия, Астамура Тарба, Астамура Отырба, Шамиля Адзынба, Артура Анкваб, Олега Аршба, Рауля Хаджимба и Аслана Бжания.

    14 июля представители Общенационального движения по защите государственности заявили о том, что Аслан Бжания не будет участвовать в выборах по причине здоровья.

    «Было официальное заявление, мы не руководствоваться им не можем. Инициативная группа не предоставила в ЦИК необходимые документы, соответственно рассмотрения регистрации не будет», – сказал председатель ЦИК Тамаз Гогия.

    В ЦИК своих кандидатов в "президенты" также зарегистрировали две партии: ПП «Акзаара» Леонида Дзапшба, ПП «Амцахара» Алхаса Квициния.

    Политическая партия «Единая Абхазия» также зарегистрировалась в ЦИК.

    В Абхазии будет открыто 152 избирательных участка, еще два в Российской Федерации, один в Турции, в городе Стамбуле.

    Выборы в Абхазии пройдут 25 августа.


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