Россия хочет перераспределить своих туристов в Крым и Абхазию - Леван Кикнадзе

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30.07.2019 «Международные полеты они не смогут осуществлять, поскольку на это требуется согласие Грузии. Россия делает это только для своих линий. Среди стран, входящих в бывший Советский Союз, всем запрещено летать в Сухумский аэропорт. Касательно здания самого аэропорта, в каком состоянии оно было после войны, в таком же находится и сейчас» - так прокомментировал в интервью газете "Резонанси" бывший министр безопасности Абхазии Леван Кикнадзе вопрос обновления Сухумского аэропорта и присвоения 26 июля Сухумскому аэропорту кода URAS, что означает, что Россия объявила аэропорт частью ростовской воздушной зоны.



В настоящее время в аэропорту Сухуми российский инвестор ведет проектные работы, которые закончатся в конце следующего месяца. Информацию об этом распространяет российское информационное агентство "РИА Новости".



Грузинская сторона закрыла Сухумский аэропорт с 1993 года. Авиационная власть Грузии его не сертифицировала. В то же время международная организация гражданской авиации (ICAO) признает Абхазию составной частью Грузии.



По словам бывшего министра безопасности А/Р Абхазии, из Сухумского аэропорта не может быть осуществлен ни один международный рейс, поскольку для этого Абхазии требуется разрешение Грузии. По словам Кикнадзе, в Сухумский аэропорт полеты не смогут осуществить также страны, входящие в состав бывшего Советского Союза.



"(Из Сухумского аэропорта) не смогут осуществить международные полеты, поскольку для этого требуется согласие Грузии, разрешение Грузии. Единственное, какие полеты можно осуществлять, это из российских территорий в Абхазию, иначе ни один самолет не сможет вылететь за границу из Сухумского аэропорта.



"Эта территория признана как входящая в юрисдикцию Грузии, и без согласия Грузии не может осуществиться ни один полет заграницу. Россия делает это только для своих авиалиний.



Из всех стран, входящих в состав бывшего Советского Союза, всем запрещено летать в Сухумский аэропорт. Русские стараются привлечь в Абхазию как можно больше туристов. В принципе, так или иначе, Абхазия очень привлекательна для туристов с учетом своей природы и памятников"- добавил он.



Леван Кикнадзе отметил, что для туризма России Абхазия имеет огромное значение, и после остановки авиасообщения с Грузией она постарается использовать Сухумский аэропорт в своих целях:



"У Кремля остались два направления особого значения: Крым и Абхазия. Соответственно, из-за прекращения полетов с Грузией она хочет перераспределить туристов в Крым и Абхазию. Поэтому началась реконструкция Сухумского аэропорта, чтобы туда привлекли российских туристов.



Абхазы не хотят иметь с нами никаких отношений, но если бы была воля отношений, мы имеем право осуществлять полеты на нашей территории. Здесь имеет место быть политический вопрос, а юридически мы имеем право осуществлять полеты из Грузии в Сухумский аэропорт"- говорит Кикнадзе.



По его же словам, в настоящее время аэропорт находится в плачевном состоянии, поскольку после грузино-абхазской войны его не реконструировали, но исходя из того, что Кремлю понадобился сухумский аэропорт, предположительно, его смогут обновить за месяц.



"Что касается здания самого аэропорта - в каком состоянии он был после войны, в том же находится и сегодня. Но сегодня у него нет возможности работать полноценно. Технически он неисправен, вернее не исправен настолько, чтобы начать функционирование. Поэтому решили реконструировать его. Если Кремль решил, что он должен заработать, разве они не смогут реконструировать его за месяц? Разумеется, смогут"- говорит Леван Кикнадзе.









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