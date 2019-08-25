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    Цихелашвили: «Выборы» в оккупированной Абхазии не могут иметь никакой легитимации
    25.08.2019
    «У т.н. выборов в оккупированной Абхазии, как и других подобных процессов, не может быть никакой легитимации», — об этом заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

    По словам Кетеван Цихелашвили, т.н. выборы не могут выражать волю коренного населения Абхазского региона, когда большинство населения изгнано.

    «У этого процесса, т.н. выборов в оккупированной Абхазии, как и других подобных процессов, не может быть никакой легитимации. Наряду с другими правовыми аспектами, естественно, они никак не могут выражать волю коренного населения Абхазского региона и не могут иметь с ней ничего общего в условиях того, что большинство населения изгнано.

    Что касается самих этих процессов, то для нас, естественно, важным является одно, что в целом любое развитие должно быть мирным, так как нам не все равно положение общества и населения там. Особенно, когда под оккупацией мы знаем, что ситуация очень сложная, у многих есть чувство разочарования, и в условиях оккупации, из-за оккупации растет ощущение изоляции», — заявила Кетеван Цихелашвили.

    По словам Кетеван Цихелашвили, усилия государства направлены на улучшение положения населения.


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