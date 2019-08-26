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    Гамахария: Невозможно проводить выборы на территории, 2\3 населения которой - беженцы
    26.08.2019
    «Результаты т.н выборов оккупированной Абхазии аннулированы», — так оценил т.н президентские выборы в Абхазии председатель Верховного Совета Автономной Республики Абхазия Джемал Гамахария.

    По словам Гамахария, невозможно провести настоящие выборы на территории, 2\3 населения которой — беженцы.

    «Как вам известно, вчера на территории оккупированной Абхазии прошли т.н выборы. Не может существовать двух мнений, что эти выборы являются абсолютно нелегитимными, незаконными. До войны в Абхазии было 347 тыс. избирателей, на этих же «выборах» только 118 тыс., это их официальные данные. Когда 2\3 населения этой территории — беженцы, когда страна оккупирована и её полностью контролируют российские вооруженные силы, о каких выборах можно говорить в этой ситуации.

    Мне не все равно, кто будет де-факто лидером. Я уверен в одном, что выбранный Абхазией де-факто лидер никогда не пойдет на объединение с Россией. Тогда, когда человек назначенный сверху волне может пойти на данное преступление», — заявил Гамахария.


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