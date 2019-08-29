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    В селе Бедиа ранены двое мужчин
    29.08.2019
    По данным абхазского МВД, инцидент имел место вечером, 28 августа в селе Бедиа Ткуарчалского района. Двое раненных граждан были доставлены в районную больницу. Угрозы жизни пострадавших нет.

    По данному факту правоохранительными органами проводятся оперативно-следственные мероприятия, о ходе которых будет предоставлена дополнительная информация.

    Главный врач Ткварчельской больницы Лали Гаргулия сообщила, что вечером в больницу с огнестрельными ранениями поступили Султан Шакая и Шалико Шакая.

    «У Султана Шакая слепое огнестрельное ранение верхней трети левого бедра ягодичной области со сквозным повреждением бедренной кости. У Шалико Шакая сквозное огнестрельное ранение нижней трети левого бедра с повреждением тела мышц бедра по задней поверхности. Состояние средней тяжести, стабильное, угрозы для жизни нет. Раненым была оказана необходимая помощь», - сообщила главврач.

    Отмечается, что причиной конфликта послужило то, что домой к Султану Шакая привезли продовольственные продукты.


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