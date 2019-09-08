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    Дарсалия: Второй тур «выборов» в оккупированной Абхазии является нелегитимным процессом
    08.09.2019
    Данные «выборы», кроме того, что являются незаконными, у них нет никакой легитимации, ни юридической, ни политической и ни моральной, — об этом заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия заявил в связи со вторым туром т.н. президентских выборов в оккупированной Абхазии.

    По словам заместителя министра, эти т.н. выборы не признает международное содружество и заявления об этом были сделаны еще во время т.н. первого тура.

    «Эти выборы не признает правительство Грузии и международное сообщество. У них нет легитимности, особенно на фоне того, когда сотни тысяч коренных жителей этих территорий являются вынужденными переселенцами и сегодня находятся в изгнании. В связи с незаконностью этих выборов, как вы знаете, заявления были сделаны после т.н. первого тура. Их не признает Грузия, а также международное сообщество, что отразилось в соответствующих заявлениях и откликах», — отметил Лаша Дарсалия.

    По его оценке, единственная цель т.н. выборов — легитимация оккупации грузинских территорий, ответственность за что возлагается на Российскую Федерацию.

    «На данных территориях эффективный контроль осуществляет только одно государство — Российская Федерация. Не имеют никакого значения происходящие там процессы, единственная цель которых — легитимация оккупации и на первый взгляд, создание атмосферы, будто происходят политические процессы какого-то рода», — заявил замминистра.

    В оккупированной Абхазии сегодня проходит второй тур т.н. президентских выборов.


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