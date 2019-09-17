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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Бедийский монастырь: Президент Грузии поставит вопрос на встрече с Генсеком ЮНЕСКО

17.09.2019 Президент Грузии Саломе Зурабишвили включилась в спасение монастыря Бедиа. Саломе Зурабишвили обратилась к Генеральному секретарю ЮНЕСКО о состоянии уникального монастыря.



В социальных сетях на днях были распротрснаны видеокадры, в которых видно тяжелейшее положение в монастырском комплексе Бедиа. Фрески повреждены, а богослужение проводится на русском языке.



В Агентстве охраны памятников заявили, что президент Грузии поставит вопрос монастыря на встрече в ноябре с Генсеком ЮНЕСКО.



"Памятник находится в тяжелом состоянии, там стоят леса. К счастью, никто не работает, но нельзя чтобы этот процесс был так в постоянно замороженном положении. Поэтому мы в ближайшие дни напишем МИД, чтобы вновь отправить новое обращение внешнеполитическим институциям. Госпожа Саломе сказала, что она встретится с Генеральным секретарем ЮНЕСКО, и может быть ЮНЕСКО изменит подход к оккупированным территориям, то есть они возьмут конкретные объекты под свое крыло в более упрощенном порядке, у нас был разговор об этом"- заявил генеральный директор Национального агентства охраны памятников культурного наследия Грузии Николоз Антидзе.



Историк Лия Ахаладзе говорит, что в 88-89 годах в монастыре Бедия было гораздо больше фресок, и вероятность того, что этот древний памятник исчезнет, очень большая.



"В свое время, в 1988-89 годы мы работали над реставрацией этого храма, и тогда было гораздо больше фресок. Угроза того, что этот памятник постепенно исчезнет, и на этом месте сотрут грузинский след- эта вероятность очень большая"- заявляет Лия Ахаладзе.











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