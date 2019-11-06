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    Абашидзе рассказал о предстоящих переговорах с Карасиным в Праге
    06.11.2019
    Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе рассказал, какие темы планирует обсудить с бывшим замглавы МИД России, сенатором Григорием Карасиным на встрече, которая пройдет в Праге, предположительно, 28 ноября.

    "Продолжим наш диалог вокруг таких тем, как торгово-экономические связи, транспорт, гуманитарные вопросы", - приводит его слова Sputnik Грузия.

    Эта повестка дня, которую "мы согласовали еще с 2012 года", напомнил Абашидзе, добавив, что они с Карасиным знают друг друга давно. Поэтому "нам удастся решить те проблемы", которые есть по существующим направлениям, "и, возможно, найти новые перспективы", надеется грузинский дипломат.

    Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 году, Абашидзе и Карасин обсуждают вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарной сферой.


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