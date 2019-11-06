.: Лента Новостей
  • Государственная хоровая капелла Абхазии выступили на открытии форума за демократию в Страсбурге
  • Абашидзе рассказал о предстоящих переговорах с Карасиным в Праге
  • ЕГ и «Собрание абхазов» выступают за проведение выборов в Верховный совет Абхазии
  • Грузинско-черкесский форум прошел в Иордании
  • Порты Батуми и Поти смогут принимать суда из оккупированной Абхазии
  • Москва обещает не включать Абхазию в состав России
  • Грузия заботится о сохранении абхазского языка
  • Цихелашвили: Абхазский язык сегодня особенно нуждается в сохранении, защите и развитии
  • В Зугдиди для абхазской свадьбы зажарили 40 коз
  • Абхазские ученые смогут участвовать в EURAXESS под грузинским флагом

    •
     
    Государственная хоровая капелла Абхазии выступили на открытии форума за демократию в Страсбурге
    06.11.2019
    Государственная хоровая капелла Абхазии имени Гурама Курашвили и грузинский бэнд The Georgian Six выступили на торжественной церемонии открытия VIII Всемирного форума за демократию (The World Forum for Democracy 2019), который проходит в Страсбурге (Франция) c 6 по 8 ноября, сообщает Первый канал.

    Музыканты исполнили две песни — "Лале" на грузинском языке и What a wonderful World на английском. Композиции с оригинальной аранжировкой специально для выступления во Франции подготовил художественный руководитель и дирижер ансамбля Звиад Болквадзе.

    Церемония открытия транслировалась в прямом эфире более чем в 100 странах. На форум съехались более 2 тысяч участников и около 200 докладчиков и делегатов из 47 стран-членов Евросоюза и 6 стран-наблюдателей.

    Примечательно, что на открытии Всемирного форума за демократию в 2017 году также выступал грузинский музыкальный коллектив — Государственный ансамбль абхазской песни "Шавнабада".

    В четверг, 7 ноября, хоровая капелла Абхазии проведет сольный концерт в храме Неф (Respire Temple Neuf) в Страсбурге, на котором будут присутствовать представители грузинской диаспоры, местных властей и дипломатического корпуса.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия