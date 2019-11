Государственная хоровая капелла Абхазии выступили на открытии форума за демократию в Страсбурге

Государственная хоровая капелла Абхазии имени Гурама Курашвили и грузинский бэнд The Georgian Six выступили на торжественной церемонии открытия VIII Всемирного форума за демократию (The World Forum for Democracy 2019), который проходит в Страсбурге (Франция) c 6 по 8 ноября, сообщает Первый канал.



Музыканты исполнили две песни — "Лале" на грузинском языке и What a wonderful World на английском. Композиции с оригинальной аранжировкой специально для выступления во Франции подготовил художественный руководитель и дирижер ансамбля Звиад Болквадзе.



Церемония открытия транслировалась в прямом эфире более чем в 100 странах. На форум съехались более 2 тысяч участников и около 200 докладчиков и делегатов из 47 стран-членов Евросоюза и 6 стран-наблюдателей.



Примечательно, что на открытии Всемирного форума за демократию в 2017 году также выступал грузинский музыкальный коллектив — Государственный ансамбль абхазской песни "Шавнабада".



В четверг, 7 ноября, хоровая капелла Абхазии проведет сольный концерт в храме Неф (Respire Temple Neuf) в Страсбурге, на котором будут присутствовать представители грузинской диаспоры, местных властей и дипломатического корпуса.