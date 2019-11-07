Чирикба: лет через 20 нужно будет искать людей, знающих абхазский язык

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07.11.2019 «Лет через 20 нужно будет искать людей, знающих абхазский язык» - об этом лингвист, доктор филологических наук, директор Экспертного фонда «Ахьыпшымра» Вячеслав Чирикба сказал в программе «Битый час» на странице одноименного информационного ресурса в Facebook.



Он проинформировал, что Фонд абхазского языка имени Б. Шинкуба провел недавно исследование, которое показало, что более половины городских детей не знают абхазского языка.



«Исследование показало, что дети в абхазских детских садах и школах, в городских условиях, не знают языка или плохо знают процентов 70. Это означает, что через 20 лет половина населения Абхазии не будет знать абхазского языка, т.е., ситуация ухудшается. Дело в том, что у нас есть детские абхазские сады и школы, но дети там абхазский не выучивают. Там есть какая-то проблема», - сказал Вячеслав Чирикба.



Он считает самой главной проблемой то, что учебники и методики обучения и преподавания в школах рассчитаны на детей, в совершенстве знающих язык.



«Если дети не знают на том уровне, на котором им преподают язык, им приходится заучивать наизусть, в основном стихи, и создается ощущение того, что они что-то учат. На самом деле это профанация. Они язык не выучивают в школе. Я не знаю ни одного ребенка, который выучил в абхазской школе абхазский язык. Зато те, кто язык знает, они скучают, им не выделяется внимание, и язык у них тоже не развивается. Большинство детей в школах не знают абхазского языка, т.е., нужны другие методики, другие учебники», - сказал Чирикба.



Он считает, что абхазский язык в Абхазии выполняет более ритуальную функцию, нежели коммуникативную. По его словам, есть закон об абхазском языке, который никем не исполняется и отмечает, что сам закон несколько радикальный и считает необходимым сделать его более реалистичным.



«Нет учебников по делопроизводству, нет словарей переводных. Это все требует подготовки. Нужны финансирования этих программ. Кроме того, необходимо еще и материальное стимулирование тех, кто знает язык хорошо. Например, в Испании – Басконии и Каталонии, доплачивают учителям, которые преподают родной язык. Здесь целый комплекс мер. Это все уже продумано, не надо ничего выдумывать», - говорит Вячеслав Чирикба.



Он напомнил, что в «Парламенте» Абхазии в 2013 году внедрили проведение заседаний сессий на абхазском языке и целый год заседания синхронно переводили на «государственный язык». Также в т.н. МИД, когда он был «министром», пытались вести делопроизводство на абхазском языке, но, по его словам, документы им присылали обратно, напоминая, что не понимают содержания.



«Для уэльсцев, басков, и израильтян язык - часть идентичности, для абхазов нет. Я считаю, это самая большая проблема. Там, где язык связан с идентичностью, язык очень хорошо существует. Это и у грузин, и у армян, и у других народов. У нас на первом месте этикет, другие вещи, но не язык. Нужно заниматься нациестроительством, надо сделать так, чтобы язык стал частью идентичности. Пока он им не является. В 20-х годах прошлого века такие вопросы стояли. Тогда, правда, еще все знали язык хорошо, но Д. Гулия поднял тогда уже этот вопрос. Если мы сейчас не займемся этим делом, то мы язык потеряем», - отмечает Вячеслав Чирикба.





Ученый и государственный деятель считает, что любой чиновник, а не только кандидаты в президенты, должны сдавать экзамен при поступлении на государственную службу. При этом отмечает, что язык надо сделать современным.



«Раньше я думал, зачем нужно делать физику, химию, и другие предметы на абхазском языке, но меня переубедил профессор из Уэльса. Он сказал, что если мы не будем преподавать на абхазском языке биологию, химию и другие предметы, то этот язык будет не современным, это будет просто антиквариат. Считаю, что если язык не будет отвечать требованиям современной жизни, включая компьютерные темы, то он не будет иметь будущего», - говорит Вячеслав Чирикба.



Он предостерегает, что если ситуация не изменится, лет через 20 нужно будет искать людей, знающих абхазский язык.









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