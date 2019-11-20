В Абхазии ищут пропавшего россиянина

Ряд российских СМИ сообщило, что в правоохранительные органы обратилась сестра пропавшего 45-летнего детского тренера из Пушкинского района Санкт-Петербурга. Женщина рассказала, что брат выехал в Абхазию на своем Hyundai Solaris. 11 ноября он ей позвонил и сказал, что приехал в пункт назначения. Потом он перестал отвечать на звонки, его телефон все эти дни находится вне зоны доступа.



Абхазские правоохранители заявляют, что приступили к проверке информации о пропаже россиянина.



"Заявление о пропаже гражданина России в горах республики в правоохранительные органы республики не поступало. Однако после публикации в СМИ о том, что на территории республики пропал гражданин России МВД и прокуратура Абхазии приступили к проверке данной информации", - сказала пресс-секретарь абхазского т.н. МВД Ирина Киут.







В октябре сообщалось о гибели в Абхазии туриста из РФ, утонувшего при переходе горной реки. В сентябре россиянин утонул на абхазском курорте Пицунда.









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