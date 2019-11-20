.: Лента Новостей
  • Очередное ДТП - очередные жертвы
  • В Абхазии ищут пропавшего россиянина
  • ВС Абхазии выражает обеспокоенность по поводу похищения оккупантами грузинского врача
  • МИД Грузии получило заверения посольства Китая о поддержке и уважении суверентитета Грузии
  • Китайцы обсуждают возможность производства электромобилей и мобильных телефонов в Абхазии
  • Чирикба: лет через 20 нужно будет искать людей, знающих абхазский язык
  • Государственная хоровая капелла Абхазии выступили на открытии форума за демократию в Страсбурге
  • Абашидзе рассказал о предстоящих переговорах с Карасиным в Праге
  • ЕГ и «Собрание абхазов» выступают за проведение выборов в Верховный совет Абхазии
  • Грузинско-черкесский форум прошел в Иордании

    •
     
    В Абхазии ищут пропавшего россиянина
    20.11.2019
    Ряд российских СМИ сообщило, что в правоохранительные органы обратилась сестра пропавшего 45-летнего детского тренера из Пушкинского района Санкт-Петербурга. Женщина рассказала, что брат выехал в Абхазию на своем Hyundai Solaris. 11 ноября он ей позвонил и сказал, что приехал в пункт назначения. Потом он перестал отвечать на звонки, его телефон все эти дни находится вне зоны доступа.

    Абхазские правоохранители заявляют, что приступили к проверке информации о пропаже россиянина.

    "Заявление о пропаже гражданина России в горах республики в правоохранительные органы республики не поступало. Однако после публикации в СМИ о том, что на территории республики пропал гражданин России МВД и прокуратура Абхазии приступили к проверке данной информации", - сказала пресс-секретарь абхазского т.н. МВД Ирина Киут.



    В октябре сообщалось о гибели в Абхазии туриста из РФ, утонувшего при переходе горной реки. В сентябре россиянин утонул на абхазском курорте Пицунда.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия