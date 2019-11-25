.: Лента Новостей
  • Кремль управляет оккупированными территориями через партию Зюганова - СМИ
  • На месте стрельбы в Сухуми обнларужены более 80 гильз
  • В результате стрельбы в Сухуми погибли три человека
  • Стрельба в Сухуми - три человека ранены
  • Очередное ДТП - очередные жертвы
  • В Абхазии ищут пропавшего россиянина
  • ВС Абхазии выражает обеспокоенность по поводу похищения оккупантами грузинского врача
  • МИД Грузии получило заверения посольства Китая о поддержке и уважении суверентитета Грузии
  • Китайцы обсуждают возможность производства электромобилей и мобильных телефонов в Абхазии
  • Чирикба: лет через 20 нужно будет искать людей, знающих абхазский язык

    •
     
    Кремль управляет оккупированными территориями через партию Зюганова - СМИ
    25.11.2019
    Кремль осуществляет координацию своей деятельности на территории Абхазии, Приднестровья, «Южной Осетии» и так называемых «ДНР» и «ЛНР» через возглавляемую Геннадием Зюгановым Коммунистическую партию РФ. Об этом сообщил работавший под прикрытием в оккупированном Донбассе разведчик Эдуард Матюха, сообщает "ТСН".

    "Именно зюгановская партия стала для Кремля платформой для всех пророссийских анклавов в других странах. Абхазия, Приднестровье, Северная Осетия, фейковые "ДНР" и "ЛНР" - все они координируются Кремлем через коммунистов", - рассказал Матюха.

    По его словам, для координации правительств непризнанных государств со стороны Государственной Думы Российской Федерации было назначено ответственное лицо - депутат Госдумы Российской Федерации Тайсаев Казбек Кучукович.

    При его участии формировались гуманитарные конвои для Донбасса, с помощью которых боевикам доставлялись наличные деньги.

    Экс-мэр оккупированной Горловки Эдуард Матюха, который более 5 лет выполнял разведывательные задания Минобороны в оккупированном Донбассе, вернулся на подконтрольную украинскому правительству территорию.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия