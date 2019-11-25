Кремль управляет оккупированными территориями через партию Зюганова - СМИ

Кремль осуществляет координацию своей деятельности на территории Абхазии, Приднестровья, «Южной Осетии» и так называемых «ДНР» и «ЛНР» через возглавляемую Геннадием Зюгановым Коммунистическую партию РФ. Об этом сообщил работавший под прикрытием в оккупированном Донбассе разведчик Эдуард Матюха, сообщает "ТСН".



"Именно зюгановская партия стала для Кремля платформой для всех пророссийских анклавов в других странах. Абхазия, Приднестровье, Северная Осетия, фейковые "ДНР" и "ЛНР" - все они координируются Кремлем через коммунистов", - рассказал Матюха.



По его словам, для координации правительств непризнанных государств со стороны Государственной Думы Российской Федерации было назначено ответственное лицо - депутат Госдумы Российской Федерации Тайсаев Казбек Кучукович.



При его участии формировались гуманитарные конвои для Донбасса, с помощью которых боевикам доставлялись наличные деньги.



Экс-мэр оккупированной Горловки Эдуард Матюха, который более 5 лет выполнял разведывательные задания Минобороны в оккупированном Донбассе, вернулся на подконтрольную украинскому правительству территорию.









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