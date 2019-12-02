Экс-кандидат «президенты» Абхазии задержан по подозрению в похищении армянского бизнесмена

02.12.2019 Похищенный 24 ноября предприниматель Армен Григорян освобожден в результате действий правохранителей Абхазии в одном из сел Гудаутского района.



По подозрению в совершении преступления задержаны несколько человек, их имена не разглашаются. Согласно неофициальным источникам, среди них – экс-кандидат в "«президенты Абхазии»" Артур Анкваб.



Напомним, Анкваб в мае 2018 года был задержан сотрудниками уголовного розыска управления внутренних дел по Гагрскому району совместно с отделом уголовного розыска Пицундского отдела внутренних дел и осужден на два года по статье 107 УК "причинение тяжелого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта". 30 сентября 2018 года его освободили по амнистии, судимость сняли.



До 2015 года Анкваб занимал должность начальника школы милиции.



24 ноября 2019 года примерно в 17 часов 30 минут в районе кладбища "Лечкоп" было совершено похищение Григоряна. По этому факту городской прокуратурой возбуждено уголовное дело.



Сейчас, согласно информации пресс-службы МВД, самочувствие потерпевшего Григоряна удовлетворительное. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются









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