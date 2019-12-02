Родственники убитых «воров в законе» сняли главу «МВД» с должности

02.12.2019 Несколько сотен человек собрались в Сухуми с требованием к лидеру оккупационного режима отправить в отставку «министра внутренних дел» Гарри Аршба и «генерального прокурора» Зураба Ачба. В основном среди собравшихся были родственники убитых 22 ноября т.н. «воров в законе» Астамура Шамба и Алхаса Авидзба.



Представитель митингующих Ахра Авидзба заявил, что «так не может продолжаться дальше, поэтому мы собрали народ, чтобы объяснить, что мы вынуждены так действовать».



«Сейчас мы ждем, чтобы Гарри Аршба покинул республику. Мы не ждем того, чтобы он сюда пришел, у него было время к нам обратиться. Мы собираемся пойти в парламент, и, я думаю, нас примут и услышат. Не исключено, что мы пойдем и в МВД», - сказал Авидзба, добавив, что речь идет исключительно о мирных акциях.



Собравшиеся заняли собой площадь перед «парламентом» и продолжили говорить о своих требованиях.



Позже стало известно, что лидер абхазского режима Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении Аршба с должности. А на совещании с силовиками Хаджимба заявил, что внесет в Народное собрание представление об освобождении "генерального прокурора" от должности.









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