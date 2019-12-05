Бандитская реальность Абхазии

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05.12.2019 - Вероника Аксёнова Абхазия начала походить на Россию времен 90-ых. То, что в Стране души криминал гуляет как шальной ветер — это не новость. Однако, события последних дней ужасает своей наглостью и жестокостью. Криминальные разборки происходят постоянно, но такой наглости Абхазия практически не помнит.



Криминалы могут разбираться между собой сколько угодно, но, когда при этом страдают мирные граждане, в том числе и дети, надо бить тревогу. А ведь способствовало всему этому безалаберное отношение к разгулу криминала. Даже официальная статистика постоянно принижает факты криминальных сводок. Опубликованные МВД официальные данные, не затрагивая тему наркомании и ДТП, можно считать весьма тревожными - только лишь в первом полугодии 2019 года по Абхазии зафиксировано 12 убийств, 7 фактов огнестрельного ранения разной тяжести, 9 похищений, 11 вооруженного нападения с целью вымогательства, похищения, покушения на жизнь и других мотивов. Но реальность более сурова.



Одно дело официальная криминальная статистика, а другое – статистика раскрываемости этих дел. Во многих случаях МВД и прокуратура Абхазии не могут расследовать дела подобающим образом. Ничем не помогло существование российско-абхазского Информационно-Координационного Центра, на который были возложены обязательства улучить криминогенную ситуацию не только в Абхазии, но и в приграничных территориях России. В силу либо неспособности вести расследования, либо пренебрегая служебными полномочиями прикрывая преступников за денежное вознаграждение, или же прикрывая их по признаку родства и дружбы, представители криминального мира по-прежнему остаются безнаказанными.



Для справедливости надо отметить, что несмотря на справедливые требования населения проводить расследования и наказать виновных, не стоит все вешать на правоохранительные структуры. Не стоит пренебрегать т.н. воровской ментальностью самого населения Абхазии. Ведь давать показания, написать заявления о том или ином преступлении, быть в статусе очевидца, до сих пор считается позором для «порядочного» гражданина. А быть «непорядочным» чревато весьма тяжелыми последствиями – можно лишиться жизни. Так что, если говорить о недееспособности правоохранительных органов, то надо учесть и местный менталитет «законопослушных» граждан, живущих в первую очередь лишь по воровским понятиям. Из-за такого стечения обстоятельств, которое имеет место в Абхазии уже 26 лет, генетический фонд абхазов практически уничтожен.



Что же касается объявленного самим Хаджимба плана "перехват", увольнения министра МВД, главного прокурора и его заместителя, то суть дела не очень меняет. Министры менялись и раньше. Смена пяти министров МВД за последние 5 лет на положение дел в Абхазии никак не повлияла. Ничего не поменяется и сейчас. Прошло 10 дней и никаких результатов – преступники не пойманы, а душа невинной молодой девушки покоится на небесах. Еще несколько мирных граждан борются со смертью за право жить. Досадно, когда человеческие жизни становятся заложниками политических интриг. Ведь переправив своевременно красавицу Доминику за Энгури, или же за Псоу, возможно и спасли бы ее молодую жизнь. Дороги-то всего неполных два часа в обе стороны.











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