Абхазов усиленно будут обучать русскому языку и литературе

09.12.2019 Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку откроется при Абхазском госуниверситете в начале 2020 года, рассказала завкафедрой русской и зарубежной литературы АГУ Нателла Бахия.



"В Российской Федерации был объявлен тендер на выполнение программы, цель которой заключается в повышении уровня знаний русского языка в национальных республиках. Этот тендер выиграл Чеченский педагогический университет, ректор которого Хож-Ахмед Халадов поддерживает связь с Россотрудничеством в Абхазии. Он сам предложил внедрить эту программу в Абхазском университете", - отметила она.



Она добавила, что преподавать русский язык в этом центре будут как местные специалисты, так и чеченские. Из выделенных по программе средств планируется оснастить специальным оборудованием одну из аудиторий филологического факультета АГУ, что позволит обучать русскому языку дистанционно.



Посещать занятия смогут в том числе ученики старших классов, студенты, сотрудники государственных учреждений. Как долго проработает этот центр, Бахия ответить затруднилась. По ее словам, все зависит от того, насколько он будет востребован. Записаться на курсы можно на филфаке АГУ.









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