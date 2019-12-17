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    Трое граждан Украины осуждены за сбыт наркотиков в Абхазии
    17.12.2019
    Нелегитимным судом Гагрского района Абхазии, оккупированного Россией региона Грузии, завершено рассмотрение уголовного дела в отношении трех граждан Республики Украина - Романа Кишка, Анну Яскевич и Марию Марчук- обвиняемых в распространении метадона, сообщает «Генпрокуратура» Абхазии.

    Приговором «суда» Роман Кишка признан виновным и осужден к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 350 000 рублей.

    Анна Яскевич признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 224 местного законодательства и осуждена к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 000 рублей.

    Мария Марчук признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 224, п. «в» ч. 3 ст. 224.1, п. «в» ч. 3 ст. 224 местного законодательства и осуждена к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 450 000 рублей в доход государства.

    В результате задержания граждан Украины из незаконного оборота изъято более 110 грамм наркотического вещества «метадон», сообщает абхазская Генпрокуратура.


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