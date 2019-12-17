В Абхазии задержали предполагаемого участника убийства двух «воров в законе»

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17.12.2019 Генеральная прокуратура Абхазии сообщила о задержании одного из подозреваемых в стрельбе на набережной Сухуми у ресторана "Сан-Ремо", в результате которой погибли три человека и еще двое были ранены.



"Подозреваемый задержан. Материал в отношении него направлен в суд города Сухуми для избрания меры пресечения. В интересах следствия имя задержанного не разглашается", - сообщает пресс-служба местной "генпрокуратуры".



По имеющейся информации, задержан Ахалая Демур Ревазович. Задержанный вплоть до 2018 года работал в Антитеррористическом центре, а также служил в т.н. «Государственной службе охраны и Службе госбезопасности». Сообщается также, что его родной брат Ахалая Дато Ревазович работает в личной охране абхазского "президента".



Напомним, что группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо" на набережной Махаджиров в центре Сухуми 22 ноября.



9 декабря был объявлен в розыск еще один подозреваемый в участии в этом преступлении - уроженец города Ткварчели ЭрикаЧкадуа 1979 года рождения.



Как сообщалось, два криминальных авторитета были убиты 22 ноября в Сухуми у ресторана "Сан-Ремо". На месте преступления обнаружили более 80 стреляных гильз от автомата Калашникова.



Тяжелые ранения получила 22-летняя официантка Доминика Акиртава, позднее она скончалась в реанимации Республиканской больницы. С ранениями в Сухумскую больницу были также доставлены еще двое пострадавших



Нападавшие были в масках и камуфляже. По данным МВД Абхазии, стрельба у ресторана началась примерно в 14:40. Неизвестные подъехали на машине к набережной Махаджиров и открыли огонь по людям за столиком на тротуаре возле ресторана.



Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что в результате стрельбы у ресторана "Сан-Ремо" были убиты двое мужчин - криминальные авторитеты Астамур Шамба и Алхас Авидзба - оба уроженцы города Гудаута.



По свидетельству очевидцев, один из погибших успел произвести несколько выстрелов в сторону нападавших.



После стрельбы в ресторане прокуратура Сухума возбудила уголовные дела по нескольким статьям УК Абхазии, в том числе, по факту умышленного убийства, покушения на умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенного группой лиц по предварительному сговору.



Громкое преступление стало причиной отставки министра внутренних дел Гарри Аршба, генпрокурора Зураба Ачбаи и заместителя генпрокурора Эшсоу Какалия.









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