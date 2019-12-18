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    Твалабеишвили: Грузия не оплачивала поставки электроэнергии в Абхазию и не собирается
    18.12.2019
    «В случае нехватки электроэнергии в Абхазии, если самопровозглашенной республике потребуется импорт энергоносителей из России, «они сами решат этот вопрос с Россией» - заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Давид Твалабеишвили, передает агентство BMG.

    «То, что было закуплено в прошлом году, они осуществили за счет собственных средств. Мы не участвовали ни в каких поставках. Если им нужно импортировать электроэнергию из Россию в Абхазии в этом году, они самостоятельно обсудят эту тему с Россией», - сказал Твалабеишвили.

    Согласно последним фактическим данным оператора рынка электроэнергии Грузии, потребление в Абхазии в ноябре достигло 197,4 млн. Квтч, что на 5 млн. Квтч превышает расход за аналогичный период прошлого года.

    Напомним, что местная энергокомпания «Черноморэнерго» уже предупредила население о подаче электроэнергии по графику из-за нехватки мощностей.


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