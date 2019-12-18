Твалабеишвили: Грузия не оплачивала поставки электроэнергии в Абхазию и не собирается

18.12.2019 «В случае нехватки электроэнергии в Абхазии, если самопровозглашенной республике потребуется импорт энергоносителей из России, «они сами решат этот вопрос с Россией» - заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Давид Твалабеишвили, передает агентство BMG.



«То, что было закуплено в прошлом году, они осуществили за счет собственных средств. Мы не участвовали ни в каких поставках. Если им нужно импортировать электроэнергию из Россию в Абхазии в этом году, они самостоятельно обсудят эту тему с Россией», - сказал Твалабеишвили.



Согласно последним фактическим данным оператора рынка электроэнергии Грузии, потребление в Абхазии в ноябре достигло 197,4 млн. Квтч, что на 5 млн. Квтч превышает расход за аналогичный период прошлого года.



Напомним, что местная энергокомпания «Черноморэнерго» уже предупредила население о подаче электроэнергии по графику из-за нехватки мощностей.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>