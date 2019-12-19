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    Москва и Сухуми утвердили инвестиционную программу на 2020-2022 годы
    19.12.2019 - Civil Georgia
    18 декабря в Сухуми, на «заседании Межправительственной комиссии» России и Абхазии вице-премьер правительства Российской Федерации Виталий Мутко и т.н. премьер-министр оккупированной Абхазии Валерий Бганба утвердили инвестиционную программу на 2020–2022 годы, в рамках которой, Москва выделит Сухуми 4,5 миллиарда рублей (около 72 млн долларов США).

    Финансирование по инвестиционной программе будет направлено на строительство объектов дорожного, энергетического и социального назначения.

    «Программа достаточно большая и серьезная», — заявил вице-премьер России и отметил, что он направлена на снятие ограничений и на повышение экономического потенциала региона. «Мы договорились, что примем некую программу по гармонизации законодательства для того, чтобы открыть больше возможностей для совместного ведения бизнеса», — заявил он.

    Виталий Мутко рассказал о реализации различных двусторонних соглашений, подписанных с Сухуми, в том числе, о функционировании совместного Информационно-координационного центра, целью которого является координация российских и абхазских структур в борьбе с «организованной преступностью и другими опасными преступлениями».

    Инвестиционная программа является одним из видов финансовой помощи, которую Москва регулярно оказывает Сухуми.


    Согласно бюджету, утвержденному Сухуми на 2019 год, Абхазия должна была получить 1,6 миллиарда рублей (около 26 миллионов долларов США) в рамках инвестиционной программы в этом году. Кроме того, Москва выделила 2,79 млрд рублей (около 44,6 млн долларов США) в 2019 году в виде финансовой помощи на социально-экономическое развитие оккупированного региона.


    Это финансирование составляет 57% от общего бюджета региона.


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