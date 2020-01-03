«Вина и воды Абхазии» увеличит поставки игристых вин в Россию

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03.01.2020 Компания «Вина и воды Абхазии» в этом году более чем в два раза увеличит экспорт игристых вин в Россию из-за повышенного спроса. Об этом рассказал ТАСС замгендиректора предприятия Валерий Авидзба.



"В связи с тем, что наши игристые вина пользуются большим спросом в России, нам на 2020 год заказали 3 млн бутылок. В 2019 году мы экспортировали в РФ 1 млн 378 тыс. бутылок. Конкуренция по игристым и шампанским винам в России очень высокая, и вдруг наши игристые пользуются таким спросом, мы считаем, что это оценка нашего труда и то, что идем в правильном направлении", - сказал Авидзба.



Он выразил удовлетворение итогами прошедшего года, когда компания экспортировала в Россию без единого брака почти 28 млн бутылок своей продукции, в том числе вина (26 млн бутылок), игристых вин (1 млн 378 тыс. бутылок), коньяка "Абхазия" пяти- и семилетней выдержки (270 тыс. бутылок), а также чачи - абхазской водки из винограда (135 тыс. бутылок).



Главный винодел предприятия подчеркнул, что главной целью компании является по возможности прекратить завоз виноматериалов из других стран, чтобы сырьевая база выросла до уровня самообеспечения. В настоящее время, по его словам, "Вина и воды Абхазии" выращивают виноград известных европейских сортов, таких как мерло, каберне фран, пино нуар, белый пино, мускат и другие, а также аборигенные - качич и ауасархуа на площади 500 га. Из них делают белое и красное вино "Ашта лаша" ("Светлый двор") и красное вино "Атауад" ("Князь"). Всего на заводе разливают 12 наименований различных вин.



В этом году предприятие планирует высадить европейские сорта винограда, а также американскую изабеллу на 1 тыс. га земли в селе Киндги Очамчирского района, где в настоящее время производится обработка почвы.











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