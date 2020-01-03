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    Готовятся иски в Страсбург и Гаагу о нарушениях прав человека на оккупированных территориях Грузии
    03.01.2020
    Председатель Верховного Совета Автономной республики Абхазия Джемал Гамахария называет преступлением перед человечеством происходящее на оккупированной Россией территории Абхазии, в частности, в Гальском районе.

    По заявлению Джемала Гамахария, готовится иск в европейский и международный суды по фактам нарушения прав человека на оккупированных территориях Грузии.

    "Защита прав человека на оккупированных территориях является составной частью процесса деоккупации. Происходящее на оккупированной территории, особенно в Гальском районе, по отношению к грузинскому населению, не происходит нигде на земном шаре. Мы намерены дать правовую оценку всему тому, что происходит на оккупированной территории и вынести это в международные суды, будь то Страсбург или Гаага. Уже создана группа, которая приступила к работе по правовой оценке происходящего за Ингури. Готовятся материалы, будет несколько исков. Часть будет направлена в Гаагу. Существует множество оккупированных территорий, во многих местах нарушаются права человека, но то, что происходит в Гальском районе, не происходит нигде. Это преступление перед человечеством", - заявляет Джемал Гамахария.


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