Государство профинансирует учебу студентов с прилегающих к оккупированным территориям сел

09.01.2020 Государство профинансирует учебу более 1600 студентов, проживающих в селах, прилегающих оккупированным территориям Грузии.



Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии выделило 4 000 000 лари для данных студентов в 2019-2020 учебном году.



По данным ведомства, с 2013 года министерство финансирует учащихся на первой и второй уровнях академического высшего образования, проживающих в селах, прилегающих к разделительной линии. В рамках программы финансируются студенты, проживающие в селах, прилегающих к оккупированным территориям Грузии в муниципалитетах Гори, Каспи, Карели, Хашури, Душети, Они, Сачхере, Цаленджиха и Зугдиди (Рухи, Рике и Хурча).



С 2013 года увеличивается статистика финансирования студентов, проживающих в селах, прилегающих к оккупированным территориям. В 2013 году государство профинансировало 471 студента, в этом году количество превысит 1600. За последние семь лет государство профинансировало более 7000 студентов и выделило более 15 миллионов лари.



Государство финансирует каждого студента, проживающего в селах, прилегающих к оккупированным территориям Грузии, на общую сумму 2250 лари.









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