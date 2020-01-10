Оппозиция вновь победила в Абхазии - результаты выборов отменены (+видео)

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10.01.2020 В Абхазии т.н. Верховный суд признал недействительными результаты прошедших в сентябре 2019 года "президентских" выборов и отменил решение ЦИК о результатах выборов. Это было требование оппозиционных лидеров, проводивших в последние два дня массовые акции протеста.



Верховный суд также поручил ЦИК назначить повторные выборы.



Напомним, что кандидат в "президенты" от оппозиции Алхас Квициниа подал иск в "Верховный суд" Абхазии о признании недействительными результатов выборов. Вчера суд приступил к рассмотрению данного иска. Вчера же оппозиция единым фронтом вышла на улицу и провела массовый митинг, после чего захватила администрацию "президента", перевернув в здании все верх дном.



"Лидер марионеточного режима Абхазии Рауль Хаджимба, сбежавший из здания администрации, оказался в затруднительном положении. Он созвал заседание "Совбеза" и мобилизовал силовиков, но их использование в Абхазии против абхазов чревато самыми непредвиденными последствиями. Исходя из этого у Хаджимба оставалось лишь два пути - уйти в отставку и провести новые выборы, либо через "Верховный суд" удовлетворить требование оппозиции и провести повторные выборы, что, в принципе и было сделано. Оппозиция в Абхазии вновь победила. С учетом того, что главный кандидат в "президенты" Аслан Бжания, который летом был отравлен и выпал из "президентской" гонки, уже вернулся в строй и готов баллотироваться, будет интересно, на кого сделает ставку оппозиция. Факт, что Хаджимба морально уже потерял всякую легитимность быть лидером, впрочем, предстоящие выборы дают ему шанс вернуть эту легитимность. Впрочем, с учетом абсолютного недовольства его деятельностью в абхазском обществе, при проведении честных выборов, шансов вновь возглавить Абхазию у него мало. И тем не менее - в его арсенале пока остается поддержка кабинета Суркова и административный ресурс, чего при создавшемся в Абхазии статус-кво вполне может и не хватить", - считает грузинский эксперт Ираклий Цкитишвили.



Следует отметить, что в настоящее время в Абхазии находится заместитель главы Совбеза России Рашид Нургалиев, которые приехал туда урегулировать ситуацию. По приезду он заявил, что сегодня с абхазским лидером Раулем Хаджимба встретиться вряд ли успеет, хотя это не отменяет того, что разговор между ними таки состоялся и решение "Верхоного суда" является результатом этого разговора.













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