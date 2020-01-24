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    Дирекция ИнгуриГЭС назвала условия выхода из энергокризиса в Абхазии
    24.01.2020
    Сокращение потребления электроэнергии Абхазией (оккупированный Россией регион Грузии) в два раза или переток из России смогут помочь ей выйти из энергокризиса, считает председатель правления ИнгуриГЭС Леван Мебония. Если этого не произойдет, то уже в начале февраля гидроэлектростанция не сможет работать дольше нескольких часов в сутки.

    "На сегодняшний день уровень воды в Джварском водохранилище - 445 метров. При потреблении Абхазии – это чуть больше десяти миллионов киловатт-часов в сутки на вчерашний день. Уровень падает примерно на один метр ежедневно. По нашим расчетам, если потребление электроэнергии не сократится до 4,5 миллиона киловатт-часов в сутки или не будет перетока из России, то к 10-12 февраля уже вода будет на минимальном уровне. ИнгурГЭС в таком случае будет работать только два-три часа в сутки", - отметил Мебония.

    Он добавил, что за последние дни в районе, где находится ИнугрГЭС, дождь пошел лишь один раз, но на ситуацию это никак не повлияло. В этот период электроэнергией, вырабатываемой ИнгурГЭС, пользуется только население Абхазии. Пока стояла теплая погода, потребление электроэнергии республикой было на отметке от 8 до 8,5 миллиона киловатт-часов в сутки. Как только похолодало, увеличение составило чуть больше, чем на один миллион киловатт-часов.

    По мнению председателя правления ИнгурГЭС, надеяться на погоду нельзя, и проблему надо решать двумя способами – с помощью перетока электроэнергии из России или ограничения потребления от трех с половиной до четырех миллионов киловатт-часов в сутки. Сокращение потребления означает примерно восемь часов без электроэнергии ежедневно.

    Ранее на этой неделе проблему энергоснабжения Абхазии обсуждали представитель марионеточногорежима Абхазии Адгур Ардзинба и заместитель российского министра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. На прошедшей в Сухуми встрече затрагивался вопрос о возможности перетока электроэнергии из России в Абхазию.




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