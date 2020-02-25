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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Залкалиани рассказал о ситуации в Сухуми и Цхинвали на заседании Совета ООН по правам человека

25.02.2020 Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выступил в Высшем сегменте на 43-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве 24 февраля.



В своем выступлении Залкалиани рассказал об ухудшении ситуации с правами человека и гуманитарной обстановкой в оккупированных регионах Грузии — Абхазии и Цхинвальском регионе, отметив, что фундаментальные права этнических грузин «ежедневно нарушаются».



«На фоне интенсивной этнической дискриминации, нарушения права на жизнь, лишения свободы, произвольных задержаний и похищений, посягаельства на частную собственность, нарушение права на здоровье, на фоне ограничения права на получение образования на родном языке в обоих грузинских регионах, местное население лишено даже минимальных гарантий на собственную жизнь», — заявил Залкалиани.



Далее он отметил, что недавнее решение оккупационного режима об изъятии в Цхинвальском регионе произведенных в Грузии и маркированных на грузинском языке медикаментов и запрете их продажи «представляет собой еще одно посягательство на право на здоровье и ставит под угрозу жизнь местного населения».



В своем выступлении министр также рассказал об ограничении свободы передвижения из-за возведения колючей проволоки и других искусственных препятствий на территории Грузии, что, по его словам, еще больше усугубило гуманитарную ситуацию на месте и привело даже к фатальным случаям.



Залкалиани также рассказал об «опасной тенденции» посягательства на жизнь граждан Грузии в оккупированных регионах и привел пример Ираклия Кварацхелия, который скончался в марте 2019 года при неясных обстоятельствах в Абхазии. Он также добавил, что виновные в убийствах Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули до сих пор остаются безнаказанными.



Глава МИД Грузии отметил, что это поощряет чувство безнаказанности и подстрекает насилие в отношении этнических грузин на местах. Он призвал страны-члены ООН поддержать подготовленный правительством Грузии список «Отхозория-Татунашвили», как «путем принятия мер по ограничению лиц, нарушающих права человека на оккупированных территориях, а также превентивных шагов, направленных на предотвращение дальнейшего ухудшения ситуации».



Говоря о «нескольких волнах этнической чистки», Залкалиани заявил, что «отсутствие политического решения не может и не должно препятствовать защите основных прав и свобод тех людей, которые лишены минимальных мер безопасности перед лицом угрозы преследования».



В своем выступлении министр иностранных дел Грузии также рассказал о кибератаке со стороны России в отношении Грузии, которая, по его словам, является «еще одним измерением гибридной войны, проводимой Россией против Грузии, противоречит международным нормам и принципам, и подрывает суверенитет и демократическое развитие Грузии».



После этого он призвал Российскую Федерацию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня 2008 года и прекратить действия, направленные на дестабилизацию в Грузии.









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