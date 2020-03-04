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04.03.2020 По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, мы должны показать абхазам и осетинам перспективу будущего, которая не создаст им угрозу, а откроет путь к Европе, то есть - к благосостоянию.



Как отметила Зурабишвили, выступая в парламенте с ежегодным отчетом, на международной арене у Грузии есть неиспользованный потенциал.



«Если мы правильно оценим пройденный путь и наши возможности, у Грузии есть на международной арене все еще неиспользованный потенциал. Мы должны вносить свой вклад в ЕС и НАТО не только участием в существующих программах, но и представляя наши инициативы и новые идеи. Такие вопросы – это кибербезопасность, безопасное Черное море и превращение его в центральный коммуникационный ареал. Наряду с членством нашей целью должно быть стремление стать сегодня более активным игроком в НАТО и ЕС. Если мы правильно оценим пройденный путь и наши возможности, то сможем и справиться с вызовами», - сказала Зурабишвили.



По ее словам, в связи с оккупированными территориями предприняты важные мирные шаги, но помимо этих шагов мы должны подготовиться к осуществлению более основательной политики.



«Мы должны показать абхазам и осетинам перспективу будущего, которая там действительно не видна - перспективу в едином государстве; перспективу, которая не создаст им угрозу, а откроет путь к Европе, то есть - к благосостоянию. Путь к спасению своего языка и культуры, укреплению самобытности. Но мы также должны помнить, что создание новой перспективы и деоккупация не отделимы друг от друга», - заявила Саломе Зурабишвили.









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