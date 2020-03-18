ВОЗ окажет Абхазии помощь в борьбе с коронавирусом

18.03.2020 Эксперты ВОЗ окажут консультации абхазским специалистам, сообщается на сайте абхазского т.н. МИД. Представители ВОЗ также доставили в Абхазию более 500 наборов для персонального ухода, более 600 литров антисептиков, и около 500 литров антибактериального мыла, сообщает "Спутник-Абхазия".



"Для нас очень важно, чтобы рекомендации ВОЗ по предотвращению и распространению коронавируса были представлены руководству, для того чтобы мы могли на основании данных рекомендаций принимать решения и действовать в соответствии с теми требованиями и нормами, которые будут предписаны" - подчеркнул руководитель ведомства Кове.



Представитель ПРООН Луиса Винтон отметила, что данная поддержка стала возможной благодаря помощи всех агентств ООН и USAID.



"Учитывая, что происходит в мире, это серьезное достижение, что мы смогли привезти сегодня в Абхазию экспертов такого высокого уровня, а также определенное количество медицинского оборудования и медикаментов," - отметила представитель ПРООН.



Координатор программы по готовности к чрезвычайным ситуациям в ВОЗ Василий Есенаманов подчеркнул, что основной задачей для экспертов сейчас является определение базовой готовности Абхазии к реагированию на первичные случаи коронавируса.



Экспертами ВОЗ было подчеркнуто первостепенное значение защиты медицинских работников, а также важность соблюдения превентивных мер, таких как мытье рук и избегание массового скопления людей.









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