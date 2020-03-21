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    Адгур Ардзинба требует от Тбилиси снять экономические ограничения закона «Об оккупации»
    21.03.2020
    Кандидат в «президенты» абхазского режима Адгур Ардзинба требует от Тбилиси снять экономические ограничения, предусмотренные законом «Об оккупированных территориях». В эфире абхазского телевидения он выступил против прямого диалога с Тбилиси и заявил, что «Грузия пытается осуществлять экономическую аннексию Абхазии».

    «Как в таких условиях можно вести какой-либо диалог? Со стороны Грузии, со стороны премьер-министра звучат благие пожелания, что-то невнятное прозвучало. Пускай сделают первые шаги. В шестой статье закона «Об оккупированных территориях» чёрным по белому написано, что вся экономическая деятельность на территории Абхазии запрещена. Почему мы не можем запустить аэропорт, почему полноценно не работают наши порты? Что это за доброе отношение к нам? Какие-то благие пожелания, благие шаги, «дорога к будущему», я запутался уже. Какая «дорогу к будущему», если у нас дети не могут выезжать на соревнования в Европу?», - отметил Ардзинба.

    Кандидат сказал, что Абхазия будет соответственно реагировать на «практические вещи, которые грузины должны сделать».

    При этом, Ардзинба заявил, что за Грузию на международной арене выступают «мощные державы» - США и ЕС. Он считает, что при помощи абхазской диаспоры и общественных институтов можно добиться признания Абхазии странами-членами ООН.

    Ардзинба затронул и вопрос военного потенциала Грузии: «Грузия – официально наш враг. Грузия имеет боеспособную армию в 37 тысяч человек, которых обучают инструкторы НАТО. Американские специалисты приезжают и обучают. Обмундирование, всё приходит с Запада. Об этом тоже нельзя забывать», - отметил он.


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