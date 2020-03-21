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    Аслан Бжания: Грузия должна озвучить обязательство о невозобновлении боевых действий
    21.03.2020
    Грузия должна озвучить обязательство о невозобновлении боевых действий. Об этом кандидат в «президенты» абхазского режима Аслан Бжания заявил в ходе дебатов в эфире абхазского телевидения.

    Бжания считает, что формат женевских переговоров должен быть продолжен. При этом, он процитировал заявление Владислава Ардзинба, сделанное в 1999 году – «надо разговаривать и решать проблемы».

    «Мы победившая сторона, надо исходить из этого», - отметил Бжания.

    «Вопросы территориальной целостности и суверенитета не являются предметом обсуждения с грузинской стороной. Это не обсуждается. Но подвигнуть их к подписанию (даже если не с нами) ... , пусть в одностороннем порядке возьмут на себя обязательство о невозобновлении боевых действий. Перед ООН пусть такое обязательство озвучат», - заявил он.

    Бжания считает, что верить в добрые намерения Грузии тяжело. «После событий августа 2008 года тяжело верится в их добрые намерения. Это было вчера и мы это помним», - отметил кандидат.


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