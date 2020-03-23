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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное МИД Грузии: «Выборы» в Абхазии противоречат нормам и принципам международного права

23.03.2020 Министерство иностранных дел Грузии реагирует на так называемые президентские выборы, прошедшие 22 марта 2020 года в оккупированной Абхазии. В заявлении МИД Грузии отмечается, что эти «выборы» полностью противоречат основополагающим нормам и принципам международного права и грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии.



«Вышеупомянутые так называемые выборы являются незаконными и не могут дать никаких правовых результатов в то время (тогда), когда в Абхазском регионе в результате многочисленных волн этнической чистки полмиллиона вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев не могут вернуться в свои дома, а российские оккупационные силы полностью осуществляют эффективный контроль на местах. Так называемые выборы представляют собой этническую чистку, осуществленную в Абхазском регионе, еще одну безрезультатную (тщетную) попытку узаконить продолжающуюся незаконную оккупацию и фактический процесс аннексии.



Международное сообщество неукоснительно (безоговорочно) поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, не признает так называемые выборы, проводимые на оккупированных территориях и не смирится с попыткой насильственного изменения Россией суверенных границ Грузии», - отмечается в заявлении.



Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства, вывести свои войска с территории Грузии и изменить незаконное решение о так называемой независимости оккупированных регионов.



Министерство иностранных дел также обращается к международному сообществу с призывом дать должную оценку и принять действенные меры для прекращения незаконных процессов, происходящих на оккупированной территории.











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