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    Оккупанты открывают новый пост напротив центра села Шамгона
    27.03.2020
    Российские оккупанты в Абхазии открывают новый пост напротив центра села Шамгона Зугдидского муниципалитета. Об этом рассказывают местные жители.

    «Уже 5 дней, как работает техника. Наблюдается передвижение российских военных, также проведение блокпоста и дороги. Это, по нашему мнению, связано с полным контролем административной границы», - заявил Лаша Бехвая, житель села Шамгона.

    Как заявили в СГБ, возле села Шамгони Зугдидского муниципалитета, представители оккупационных сил проводят на оккупированной территории незаконные работы. В связи с этим активирована «горячая линия» и была проинформирована миссия наблюдателей Евросоюза», - заявляют в СГБ Грузии.


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