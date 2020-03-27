Оккупанты открывают новый пост напротив центра села Шамгона

Российские оккупанты в Абхазии открывают новый пост напротив центра села Шамгона Зугдидского муниципалитета. Об этом рассказывают местные жители.



«Уже 5 дней, как работает техника. Наблюдается передвижение российских военных, также проведение блокпоста и дороги. Это, по нашему мнению, связано с полным контролем административной границы», - заявил Лаша Бехвая, житель села Шамгона.



Как заявили в СГБ, возле села Шамгони Зугдидского муниципалитета, представители оккупационных сил проводят на оккупированной территории незаконные работы. В связи с этим активирована «горячая линия» и была проинформирована миссия наблюдателей Евросоюза», - заявляют в СГБ Грузии.











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