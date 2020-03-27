Цихелашвили: Мы готовы поддержать наших соотечественников в Цхинвальском и Абхазском регионах

27.03.2020 Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявляет, что в течение последних дней в оккупированный Абхазский регион прибыло много людей из Российской Федерации. По словам министра, в оккупированном регионе не было информации и контроля в связи с угрозой распространения коронавируса.



Как заявила Цихелашвили, центральная власть Грузии проводит определенные мероприятия в оккупированном регионе о которых зачастую подробно не сообщается.



«За последние дни и недели грузинские власти принимали активное участие с помощью различных каналов, в том числе при участии международных организаций, особенно в контексте предотвращения распространения вируса COVID-19 в Абхазском регионе. Это предусматривает как предоставление информации, так и другую конкретную материальную помощь.



Мы по-прежнему готовы, по возможности, поддерживать во всех отношениях наше население, которое остается в условиях изоляции оккупированных Цхинвали или Абхазии, в том числе с точки зрения диагностики и лечения пациентов», — заявила государственный министр.









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