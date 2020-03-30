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  • Анализы женщины, доставленной из Абхазии, были отправлены в лабораторию Лугара
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    Анализы женщины, доставленной из Абхазии, были отправлены в лабораторию Лугара
    30.03.2020
    Сегодня станет известно, имеется ли коронавирус у пациента, оставленного в Зугдиди из Абхазии. Как заявила Лали Дарахвелидзе, врач инфекционной больницы, анализы женщины средних лет уже отправлены в лабораторию Лугара и ответ будет известен уже сегодня.

    Пациента из оккупированной Абхазии доставили в Зугдидскую инфекционную больницу вчера вечером. У нее имеется история путешествий по России. А человек, с теми же симптомами, который находился вместе с ней, переведен в Сухумскую больницу.

    Что касается других пациентов, лечение в инфекционной больнице проходит один человек с диагнозом коронавируса, чье состояние здоровья стабильно. Сюда же помещен еще один пациент, однако подозрительных симптомов у него нет.


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