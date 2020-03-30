У женщины из Абхазии подтвержден коронавирус

Прошлой ночью в Зугдиди из оккупированной Абхазии доставили женщину у которой подтвердился коронавирус.
Данную информацию журналистам подтвердил государственный поверенный в регионе Самегрело Земо-Сванети Александр Моцерелия.
Согласно распространенной информации, женщина приехала в оккупированную Абхазию из Москвы, после проявившихся у неё симптомов, к оккупационной линии её доставил родственник, откуда женщину на скорой помощи отвезли в Зугдидскую инфекционную больницу. У пациентки отмечались жар и кашель.