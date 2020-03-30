У женщины из Абхазии подтвержден коронавирус

30.03.2020 Прошлой ночью в Зугдиди из оккупированной Абхазии доставили женщину у которой подтвердился коронавирус.



Данную информацию журналистам подтвердил государственный поверенный в регионе Самегрело Земо-Сванети Александр Моцерелия.



Согласно распространенной информации, женщина приехала в оккупированную Абхазию из Москвы, после проявившихся у неё симптомов, к оккупационной линии её доставил родственник, откуда женщину на скорой помощи отвезли в Зугдидскую инфекционную больницу. У пациентки отмечались жар и кашель.











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