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    У женщины из Абхазии подтвержден коронавирус
    30.03.2020
    Прошлой ночью в Зугдиди из оккупированной Абхазии доставили женщину у которой подтвердился коронавирус.

    Данную информацию журналистам подтвердил государственный поверенный в регионе Самегрело Земо-Сванети Александр Моцерелия.

    Согласно распространенной информации, женщина приехала в оккупированную Абхазию из Москвы, после проявившихся у неё симптомов, к оккупационной линии её доставил родственник, откуда женщину на скорой помощи отвезли в Зугдидскую инфекционную больницу. У пациентки отмечались жар и кашель.


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