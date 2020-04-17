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    В Сочи изменили пределы границ с оккупированной Абхазией - за кем остается Аибга?
    17.04.2020
    Чтобы развивать туротрасль Кубани и усилить безопасность границ, было решено провести изменения, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

    «На приграничной территории российско-абхазской границы пограничная зона определена в пределах границ Нижнешиловского сельского округа Адлерского района Сочи и уменьшена с учетом развития объектов горнолыжного курорта «Красная Поляна», – говорится в сообщении.

    Изменения действия соответствующих административно-правовых режимов вдоль полосы местности, прилегающей к государственной границе Российской Федерации с «Республикой Абхазия» (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) и принадлежащих Российской Федерации островов Азовского моря произошли по приказу ФСБ России от 17 января 2020 года № 12 «О пределах пограничной зоны на территории Краснодарского края», пишут sochi-news.net.

    Следует отметить, что в состав этого сельского округа входит и село Аибга, разделенное надвое - одна часть находится на российской стороне реки Псоу, а другая - на грузинской стороне, в Абхазии. Однако, в последние годы абхазская власть не контролирует это село и по поступающим оттуда сообщениям полный контроль над селом осуществляет российская сторона. Из сообщения ФСБ России не ясно, включили ли они грузинскую часть села Аибги в свой состав после передела пограничной линии.


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