Цихелашвили: Мы готовы к диалогу с абхазским обществом

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24.04.2020 «Наша готовность к диалогу с абхазским обществом и всеми представителями общества открыта», - об этом Imedinews сообщила государственный министр Кетеван Цихелашвили, которая прокомментировала так называемую инаугурацию новоизбранного мак называемого президента Абхазии Аслана Бжания.



«Вы знаете, что так называемые выборы и их результаты не рассматриваются ни в каком правовом смысле, они нелегитимны. Однако, наша готовность к диалогу с абхазским обществом и всеми представителями общества открыта, и конечно же, эта готовность сохранится и в будущем. Тем более, если этот диалог будет существенным, рациональным, что, в первую очередь, подразумевает, что он будет направлен на улучшение положения людей, живущих сегодня в абхазском регионе, где, как вы знаете, довольно тяжелая ситуация, как в гуманитарном, так и в социально-экономическом плане. Более того, мы уже слышали некоторые сообщения от этой команды раньше, которые были в некотором роде о необходимости многообещающего диалога. Я думаю, что сейчас, особенно на фоне пандемии коронавируса, где вы знаете, что власти Грузии делают все возможное, в том числе и для помощи населению, проживающему в Абхазии и Цхинвальском регионе и на фоне дальнейшего кризиса, вызванного коронавирусом, который уже есть по всему миру, еще более важными являются наши инициативы, в частности, шаг к лучшему будущему, перспектива экономически и торговые отношений вдоль разделительных линий, что, в первую очередь, является своеобразным антикризисным видением и планом для абхазского региона. Я надеюсь, что с этим видением, ориентированным на будущее, мы предпримем шаги к лучшему будущему», - заявила Кетеван Цихелашвили.



23 апреля в Сухуми состоялась церемония инаугурации так называемого президента Абхазии Аслана Бжания. Он победил на нелегитимных выборах 23 марта.



Кроме того, де-факто правительство оккупированной Абхазии ушло в отставку, и пост так называемого премьер-министра займет Александр Анкваб. Об этом пишут российские СМИ.











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