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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное ВС А/Р Абхазия поздравил ветеранов Второй мировой войны с днем победы над фашизмом

09.05.2020 В связи с 75-й годовщиной победы над фашизмом, Верховный Совет Автономной Республики Абхазия поздравил ветеранов Второй Мировой Войны.



В заявлении ВС Абхазии отмечается, что уроженец этого грузинского края Мелитон Кантария, водрузивший знамя победы над Рейхстагом, вместе с соотечественниками был изгнан из собственного дома современными фашистами и скончался на чужбине.



"Каждый участник Второй Мировой Войны, живущий сегодня рядом с нами, является настоящим героем, и отрадно, что правительство Грузии, несмотря на пандемию, уделяет особое внимание и заботится об их здоровье и жизни.



К сожалению, события стали развиваться таким образом, что, государство, ради спасения которого самоотверженно и мужественно боролись грузинские воины, в том числе уроженцы Абхазии, сделало их беженцами на своей родине. Армия страны, солдатом которой был очамчирец Мелитон Кантария, водрузивший знамя победы над Рейхстагом, вместе с тысячами своих соотечественников был изгнан из собственного очага. А те многочисленные борцы против фашизма - пожилые люди, не сумевшие спасти себя бегством, фашистскими методами были расстреляны на месте российскими солдатами.



Россия, одержимая шовинистскими настроениями, всегда действовала и продолжает действовать по двойным стандартам. Об этом свидетельствуют искусственно спровоцированные ею т.н. этноконфликты на постсоветском пространстве, оккупация и аннексия грузинских и украинских территорий; успех в борьбе с фашизмом во Второй Мировой Войне был достигнут большевистской Россией вместе с нами и многими другими народами и государствами; сегодня она совершает не меньше чем фашисты преступлений против бывших союзников, ныне сформировавшихся независимыми и суверенными государствами.



Верховный Совет Автономной Республики Абхазия считает, что международное сообщество в связи с юбилейной датой победы над фашизмом, должно еще раз открыто разоблачить двойные стандарты Кремля, вынудить российских оккупантов - так же, как и в свое время фашистов - немедленно покинуть оккупированные ими территории, чтобы сотни тысяч беженцев воспользовались общепризнанным правом и возможностью - вернуться в свои дома, на родную землю!", - говорится в заявлении Верховного Совета Автономной республики Абхазия.









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