Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Решено! – Абхазию присоединят к России

11.05.2020 - Ахра Арчелия Не прошло и две недели как в Абхазии провели самый скандальный процесс инаугурации нового президента страны. Дело касается информации о присоединения территории Айбги, Гагрского района Абхазии, к Краснодарскому краю России. Тогда это было расценено по разному. Некоторые посчитали, что это некая месть Путина за его любимчика Хаджимба, некоторые расценили этот шаг как определенную цену за нашу независимость, другая часть населения Абхазии восприняло это за должное – надо же как то быть благодарны, и Айбга -эта приемлемая цена. Однако, были такие скептики, которые в этом узрели опасность потерять все – даже ту элементарную независимость, которая в реальной политике Абхазии ограничивается географической картой, и то, к сожалению, только на российской - для внутреннего пользования.



Несмотря, что эти скептики и были в подавляющем меньшинстве, а их опасения никто в счет не брал, они оказались правы - наш стратегический партнер Абхазию рассматривает как собственную территорию. На днях в соц.сетях появилась информация, в которой, опираясь на источников в Кремле, говориться, что готовится проект присоединения Абхазии и Южной Осетии к России. Автором этого проекта является наш новый друг и куратор Михаил Бабич - первый заместитель министра экономического развития России. То есть, вся экономическая помощь Абхазии будет контролироваться Бабичем. Не трудно догадаться какую экономическую помощь мы получим, если будем противится выполнять директивы Бабича.



Самое интересное то, что все эти события происходят на фоне визита в Москву нашего нового президента – Бжания. Вопросы вызывает и цель его визита. Находясь с 5 мая в Москве, нет ни одной официальной информации о состоявшихся встречах. Есть только одна скудная, ни о че мне говорящая фраза – «Аслан Георгиевич доволен переговорами». Нет ни одного слово с кем встречался, какие вопросы обсуждались и чем закончились переговоры. Ради справедливости надо сказать, что прозвучала еще одна информация о визите в Москву Бжания – «8 мая состоялся телефонный разговор меду главой МИД России Сергеем Лавровым и Президентом Абхазии Асланом Бжания». А стоило ли нашим налогоплательщикам финансировать столь длительный и дорогостоящий визит в Москву нашего президента ради одного телефонного разговора?! Телефонный разговор с главой МИД России наш уважаемый президент вполне мог осуществить из собственного рабочего кабинета. И все это происходит на фоне неопределенности нашей независимости, за которую положили головы лучшие отцы и сыновья Абхазии. Как с этой ситуацией справится тандем Бжания-Анкваба пока не известно. А если кто на Бабича смотрит как простого чиновника, кому якобы повезло в жизни пройтись по карьерной лестнице, то глубоко заблуждается. Не надо себе льстить, что Михаил Викторович Бабич, который в свои 51 лет успевший 80-90ых годах прослужить на командных должностях в ВДВ РФ и войсках КГБ СССР (полковник запаса), принять участие в боевых действиях, окончить Рязанское высшее военное командное училище связи, Государственную академию управления, факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, быть депутатом Госдумы трех созывов, на действую должность был назначен лишь по симпатии к нему определенных лиц. С такими данными люди не любят отпускать бразды правления, и достигают намеченных целей. Их этому учили.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>