Еще трое студентов, вернувшихся в Абхазию, заражены коронавирусом

12.05.2020 За прошедшие сутки в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) тестирование прошли 39 человек. У троих из них диагноз коронавирус был подтвержден. В ближайшее время они будут отправлены в Гудаутский госпиталь. Вновь выявленные трое больных - студенты российских ВУЗов, которые недавно вернулись в Абхазию и пребывали на карантине в гостинице «Айтар».



У семерых пациентов, ранее стационированых в Гудаутский госпиталь, состояние прежнее, без отрицательной динамики. Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию.



На данный момент в Абхазии 10 зараженных коронавирусом и все они студенты российских вузов.



На сегодняшний день в гостинице «Айтар» в Сухуми на карантине находятся 256 граждан, вернувшихся из-за рубежа, из которых 216 курсантов, обучающихся в военных учебных заведениях Российской Федерации.









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