Öèõåëàøâèëè: ×èñëî èíôèöèðîâàííûõ íà îêêóïèðîâàííûõ òåððèòîðèÿõ ðàñòåò

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    15.05.2020
    Ãîñóäàðñòâåííûé ìèíèñòð ïî âîïðîñàì ïðèìèðåíèÿ è ãðàæäàíñêîãî ðàâíîïðàâèÿ Êåòåâàí Öèõåëàøâèëè çàÿâëÿåò, ÷òî ÷èñëî èíôèöèðîâàííûõ íà îêêóïèðîâàííûõ òåððèòîðèÿõ óâåëè÷èâàåòñÿ.

    «Ñîãëàñíî ñåãîäíÿøíèì äàííûì, ÿ ïîä÷åðêèâàþ, äàííûì èç ìåñòíûõ èñòî÷íèêîâ, â Àáõàçèè èíôèöèðîâàíû 15 ÷åëîâåê è 30 â Öõèíâàëüñêîì ðåãèîíå. Ê ñîæàëåíèþ, ó íàñ íåò âîçìîæíîñòè ïðîâåðèòü ýòè äàííûå», — çàÿâèëà Öèõåëàøâèëè.

    Ïî ñëîâàì ãîñìèíèñòðà, äàííûå íåâîçìîæíî ïðîâåðèòü, íî åñòü î÷åâèäíàÿ òåíäåíöèÿ ðîñòà ïîêàçàòåëåé, è âàæíî ïðèíÿòü âñå ìåðû.

    «ß åùå ðàç ïîä÷åðêèâàþ, ÷òî ìû ïîëíîñòüþ ãîòîâû è æåëàåì ïîìî÷ü íàøåìó íàñåëåíèþ îáîèõ ðåãèîíîâ â äèàãíîñòèêå, â óïðàâëåíèè ýòîé èíôåêöèè â ñîîòâåòñòâóþùèõ êëèíèêàõ, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû âáëèçè ëèíèè îêêóïàöèè â îáîèõ íàïðàâëåíèÿõ», — ñêàçàëà Öèõåëàøâèëè.

    Ïî å¸ ñëîâàì, êëèíèêà â Ðóõè ïîëíîñòüþ ãîòîâà äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ïàöèåíòîâ èç Àáõàçèè.


    Ñèñòåìà Orphus
    * Ïðè ÷àñòè÷íîì èëè ïîëíîì èñïîëüçîâàíèè íàøèõ ìàòåðèàëîâ, óêàçàíèå ãèïåðññûëêè íà ðåñóðñ îáÿçàòåëüíî.
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