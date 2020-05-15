Öèõåëàøâèëè: ×èñëî èíôèöèðîâàííûõ íà îêêóïèðîâàííûõ òåððèòîðèÿõ ðàñòåò

Ãîñóäàðñòâåííûé ìèíèñòð ïî âîïðîñàì ïðèìèðåíèÿ è ãðàæäàíñêîãî ðàâíîïðàâèÿ Êåòåâàí Öèõåëàøâèëè çàÿâëÿåò, ÷òî ÷èñëî èíôèöèðîâàííûõ íà îêêóïèðîâàííûõ òåððèòîðèÿõ óâåëè÷èâàåòñÿ.
«Ñîãëàñíî ñåãîäíÿøíèì äàííûì, ÿ ïîä÷åðêèâàþ, äàííûì èç ìåñòíûõ èñòî÷íèêîâ, â Àáõàçèè èíôèöèðîâàíû 15 ÷åëîâåê è 30 â Öõèíâàëüñêîì ðåãèîíå. Ê ñîæàëåíèþ, ó íàñ íåò âîçìîæíîñòè ïðîâåðèòü ýòè äàííûå», — çàÿâèëà Öèõåëàøâèëè.
Ïî ñëîâàì ãîñìèíèñòðà, äàííûå íåâîçìîæíî ïðîâåðèòü, íî åñòü î÷åâèäíàÿ òåíäåíöèÿ ðîñòà ïîêàçàòåëåé, è âàæíî ïðèíÿòü âñå ìåðû.
«ß åùå ðàç ïîä÷åðêèâàþ, ÷òî ìû ïîëíîñòüþ ãîòîâû è æåëàåì ïîìî÷ü íàøåìó íàñåëåíèþ îáîèõ ðåãèîíîâ â äèàãíîñòèêå, â óïðàâëåíèè ýòîé èíôåêöèè â ñîîòâåòñòâóþùèõ êëèíèêàõ, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû âáëèçè ëèíèè îêêóïàöèè â îáîèõ íàïðàâëåíèÿõ», — ñêàçàëà Öèõåëàøâèëè.
Ïî å¸ ñëîâàì, êëèíèêà â Ðóõè ïîëíîñòüþ ãîòîâà äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ïàöèåíòîâ èç Àáõàçèè.