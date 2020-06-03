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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Бжания решил серьезно взяться за контрабанду

03.06.2020 «Из Абхазии в Грузию уходит продукция на миллиарды рублей, эти деньги оседают в карманах людей, которые в основном занимаются контрабандой. Почему эти деньги не должны поступать в бюджет?», — заявил т.н президент оккупированной Абхазии Аслан Бжания.



«Что касается продукции, которая поступает из Грузии, это – существенная часть нашего товарооборота. Это правда. С этим что-то надо делать. На миллиарды рублей продукция из Абхазии уходит в Грузию. По данным нашего Таможенного комитета, по данным министерства сельского хозяйства, объемы заготовки ореха – 11-12 тысяч тонн в год. Количество, которое вывезено в Российскую Федерацию, максимум 10% от этого объема. Всё остальное уходит в Грузию. Все эти деньги оседают в карманах людей, которые занимаются, по большому счету, контрабандой. Почему мы этих людей должны делать контрабандистами, подводить под уголовную статью? Почему мимо государственной казны должны проходить такие суммы? Кому мы что хотим доказать таким подходом? Я считаю, что это надо пересматривать. У нас должны быть свои требования. У нашей продукции должны быть наши сертификаты, давайте будем полностью контролировать наши границы, в том числе и на перевозку продукции. Нельзя закрывать на это глаза, это противоречит моим правилам», — заявил Бжания.



Бжания также говорил о т.н пограничном пункте пропуска на реке Псоу и заявил, что «система контроля должна измениться».



«У Российской Федерации есть свои аргументы, почему должно быть такое количество контрольных органов. Один из этих аргументов – они боятся, что из Абхазии может пойти неконтролируемый поток оружия в Российскую Федерацию. Значит, мы должны поставить наше оружие под контроль», — заявил Бжания.











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