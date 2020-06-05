В Абхазию из Крыма было доставлено биологическое вооружение под видом борьбы с коронавирусом

Председатель Верховного Совета Абхазии Джемал Гамахария на пресс-конференции, состоявшейся в пресс-клубе медиа-холдинга «Квира» заявил, что в апреле в Абхазию из Крыма прибыло подразделение радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота. По заявлению Джемала Гамахария, они привезли биологическое оружие и разместили его на территории Абхазии под прикрытием борьбы с коронавирусом.
«Еще в апреле в Абхазию из Крыма прибыло подразделение радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота. Завезли из Крыма, якобы на территории Абхазии провели какую-то дезинфекцию. В то время в Абхазии официально не был выявлен вирус, но эти люди туда прибыли. Тогда мы всерьез усомнились, с какой целью они туда прибыли. Насколько я знаю, обратно они не вернулись, что они делают, и извините за жаргон, что «чаличуют» не знаю. Когда против лаборатории Лугара проводится пропагандистская кампания, им это нужно для маскировки деятельности так называемого подразделения. Сами завезли биологическое оружие и разместили его на территории Абхазии под видом борьбы с Ковидом», - заявил Гамахария.
По данному вопросу в пресс-клубе «Квира» говорил конфликтолог, эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе.
«Очень важно, что на вопрос, который ставится в нашем соседстве - почему Грузии удалось лучше отреагировать на вызов Коронавируса? - не был дан ответ. По их логике, эта проблема не могла быть решена только превентивными мерами, предпринятыми Грузией, и правильными действиями грузинских врачей. Власти Грузии часто говорят о том, если бы не было лаборатории Лугара, все намного было бы хуже. Значит, в лаборатории Лугара происходит такое, что вызвало низкую интенсивность пандемии в Грузии. Исходя из этого, что происходит – это интересно. Аналогичная лаборатория есть и в соседней Армении, и вы знаете, в каком положении находится Армения, есть и в других местах, но проблемы есть везде, а в Грузии нет.
Важнейшей задачей химических войск, вошедших в Абхазию, установить эту причину, а не превенция коронавируса в Абхазии. То есть, другими словами, группа, ориентированная на разведывательную деятельность. Вот почему русские слишком настойчиво просят, чтобы их впустили в лабораторию Лугара», - заявил Арешидзе.
По информации Арешидзе, указанная группа не покидала территорию Абхазии.