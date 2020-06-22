«Россия. Кремль. Путин» - угроза всеобщей безопасности!!!

Вчера, 21 июня, телеканал «Россия-1» показал документальный фильм «Россия. Кремль. Путин». В интервью для фильма президент РФ сделал заявление, содержащее явную угрозу целостности всех соседних государств из числа бывших союзных республик. Господин В. В. Путин заявил: «Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой «багаж» огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза. Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой «подарки» от русского народа». Вот так, часть «подарок» В. Путин уже вернул от Грузии, Украины, Молдовы, скоро же настанет очередь и других - стран Балтии, Белоруси, Азербайджана, особенно Казахстана, на обширные территории которого давно устремлены взоры Кремля… Во избежание громкого скандала перед грандиозным парадом на Красной Площади, запланированного на 24 июня в честь 75-й годовщины победы над фашизмом, пресс-секретарь Президента РФ попытался успокоить адресатов поистине держимордовского, неофашистского заявления В. Путина. «Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям»,- заявил он сегодня утром. Далее, «уточняя» далекоидущие замыслы и планы своего шефа, Д. Песков прямо «осчастливил» главы государств СНГ, которые согласились приехать в Москву 24 июня, сообщив им, что В. Путин на параде не собирается поднимать территориальный вопрос. «Нет эти вопросы не находятся в повестке дня и они не являются основными для военного парада на Красной площади»,- сказал пресс-секретарь. Для понимающих особенности русского «дипломатического» языка в кремлевской транскрипции совершенно очевидно – вскоре Москва поставить, фактически уже поставила вопрос возвращения «подарков от русского народа». Да, этот вопрос «не является основным для военного парада на красной Площади», но обязательно станет «основным» вне и после-после парада…
Нет сомнения, соседи-«должники» защитят себя от посягательств со стороны России на их территориальную целостность. Делясь собственным горьким опытом, скажем, что «исторические разыскания» В. Путина
всегда таят в себе серьезную опасность, они дорого обошлись Грузии - 20 процентов ее территории ныне оккупированы Россией. Нет особого смысла доказывать, что Цхинвальский регион, находящийся около Тбилиси, никогда не являлся и не могла являться «российской исторической территорией». Таковым никогда не являлась и Абхазия. Для иллюстрации приведем лишь один официальный русский документ. 25 сентября 1806 года министр иностранных дел Российской Империи А. Я. Будберг в письме главноуправляющему Грузией И. В. Гудовичу писал, что Черноморские крепости Гонио, Поти, Исгаур (ныне -Тамыши), Сухуми, Анапа, «издревле принадлежавшия к Царству Грузинскому. Следовательно, нельзя не желать возможности присоединить все сии места под державу Российскую…» (Акты, Собранные Кавказской Археографической Комиссией, т. 3. Тифлис, 1869, с. 525-526).
На Анапу, разумеется, мы не претендуем, но неоспоримый факт, подтвержденный министром иностранных дел Российской Империи, состоит в том, что Россия, следуя логике В. Путина, обязана вернуть Грузии город Сухуми, «издревле принадлежавшия к Царству Грузинскому». До торжества исторической справедливости г-ну президенту РФ рекомендуем навсегда отказаться от фальсификации истории соседей в экспансионистских целях, помня и учитывая, что подобная политика погубила Гитлера, победу над которым будут торжественно отмечать в Москве 24 июня.