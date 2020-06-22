«Россия. Кремль. Путин» - угроза всеобщей безопасности!!!

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22.06.2020 - Джемал Гамахария, председатель Верховного Совета А/Р Абхазия



Нет сомнения, соседи-«должники» защитят себя от посягательств со стороны России на их территориальную целостность. Делясь собственным горьким опытом, скажем, что



На Анапу, разумеется, мы не претендуем, но неоспоримый факт, подтвержденный министром иностранных дел Российской Империи, состоит в том, что Россия, следуя логике В. Путина, обязана вернуть Грузии город Сухуми, «издревле принадлежавшия к Царству Грузинскому». До торжества исторической справедливости г-ну президенту РФ рекомендуем навсегда отказаться от фальсификации истории соседей в экспансионистских целях, помня и учитывая, что подобная политика погубила Гитлера, победу над которым будут торжественно отмечать в Москве 24 июня.

Вчера, 21 июня, телеканал «Россия-1» показал документальный фильм «Россия. Кремль. Путин». В интервью для фильма президент РФ сделал заявление, содержащее явную угрозу целостности всех соседних государств из числа бывших союзных республик. Господин В. В. Путин заявил: «Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой «багаж» огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза. Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой «подарки» от русского народа». Вот так, часть «подарок» В. Путин уже вернул от Грузии, Украины, Молдовы, скоро же настанет очередь и других - стран Балтии, Белоруси, Азербайджана, особенно Казахстана, на обширные территории которого давно устремлены взоры Кремля… Во избежание громкого скандала перед грандиозным парадом на Красной Площади, запланированного на 24 июня в честь 75-й годовщины победы над фашизмом, пресс-секретарь Президента РФ попытался успокоить адресатов поистине держимордовского, неофашистского заявления В. Путина. «Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям»,- заявил он сегодня утром. Далее, «уточняя» далекоидущие замыслы и планы своего шефа, Д. Песков прямо «осчастливил» главы государств СНГ, которые согласились приехать в Москву 24 июня, сообщив им, что В. Путин на параде не собирается поднимать территориальный вопрос. «Нет эти вопросы не находятся в повестке дня и они не являются основными для военного парада на Красной площади»,- сказал пресс-секретарь. Для понимающих особенности русского «дипломатического» языка в кремлевской транскрипции совершенно очевидно – вскоре Москва поставить, фактически уже поставила вопрос возвращения «подарков от русского народа». Да, этот вопрос «не является основным для военного парада на красной Площади», но обязательно станет «основным» вне и после-после парада…Нет сомнения, соседи-«должники» защитят себя от посягательств со стороны России на их территориальную целостность. Делясь собственным горьким опытом, скажем, что «исторические разыскания» В. Путина всегда таят в себе серьезную опасность, они дорого обошлись Грузии - 20 процентов ее территории ныне оккупированы Россией. Нет особого смысла доказывать, что Цхинвальский регион, находящийся около Тбилиси, никогда не являлся и не могла являться «российской исторической территорией». Таковым никогда не являлась и Абхазия. Для иллюстрации приведем лишь один официальный русский документ. 25 сентября 1806 года министр иностранных дел Российской Империи А. Я. Будберг в письме главноуправляющему Грузией И. В. Гудовичу писал, что Черноморские крепости Гонио, Поти, Исгаур (ныне -Тамыши), Сухуми, Анапа, «издревле принадлежавшия к Царству Грузинскому. Следовательно, нельзя не желать возможности присоединить все сии места под державу Российскую…» (Акты, Собранные Кавказской Археографической Комиссией, т. 3. Тифлис, 1869, с. 525-526).На Анапу, разумеется, мы не претендуем, но неоспоримый факт, подтвержденный министром иностранных дел Российской Империи, состоит в том, что Россия, следуя логике В. Путина, обязана вернуть Грузии город Сухуми, «издревле принадлежавшия к Царству Грузинскому». До торжества исторической справедливости г-ну президенту РФ рекомендуем навсегда отказаться от фальсификации истории соседей в экспансионистских целях, помня и учитывая, что подобная политика погубила Гитлера, победу над которым будут торжественно отмечать в Москве 24 июня.









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