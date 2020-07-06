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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Джемал Гамахария: «бездуховная» опора Кремля

06.07.2020 Казалось, больше нечем удивить современный мир, когда речь заходит о политике Кремля и его главной духовной, правильнее сказать, «бездуховной» опоры – РПЦ. Однако все ожидания превзошли сообщения об открытии в Одинцовском районе Московской области главного храма вооруженных сил РФ на имя Воскресения Христова, освященного 14 июня 2020 года.



Новый храм привлек к себе внимание не совсем обычными «фресками». В них изображены «герои» многочисленных военных конфликтов после второй мировой войны, в которых участвовал СССР, участвовала и ныне участвует Российская Федерация. Все эти конфликты перечислены в легенде под «фресками». Война в Абхазии, «принуждение Грузии к миру», конфликты в Карабахе, Приднестровье, «первая и вторая чеченские войны», «воссоединение Крыма» и т.д. – такова часть перечисленных «ратных подвигов» вооруженных сил РФ. Храм построен в парке «Патриот»; то есть, получается, что он еще и предназначен в качестве некоего центра для «патриотического» воспитания народов России.



Известный русский ученый, дьякон Андрей Кураев свои комментарий по поводу открытия нового храма озаглавил следующим образом: «ГХ ВС РФ продолжает насиловать историю». Да, Кремль и РПЦ со своим главным храмом (ГХ) продолжают «насиловать историю», обагренную ими же кровью и слезами миллионов безвинных людей. Они тщетно питаются выдать за «подвиги» преступные и позорные истории массового, безжалостного истребления мирного, в том числе собственного (собственного?) населения, включая беззащитных детей, женщин и стариков. Их цель - обелить историю ведения агрессивных, захватнических воин против соседей, бывших «братских» республик. Тем самим Кремль и РПЦ оскорбляют «любимых» ими единоверцев. После всего этого миллионы истинных христиан, которые преклоняются перед многими русскими православными святыми, будут не молиться, а плевать на «ГХ ВС РФ».



«Фрески» ГХ наводят на «мрачные» мысли, но они могут подействовать отрезвляюще. В результате военных конфликтов, перечисленных под «фресками», до предела истощился, а затем навсегда распался СССР. Поучительный урок!



В связи со злополучной «фреской» обращает внимание весьма и весьма многозначительный факт упоминания под ней острова Даманский, которого в свое время действительно отстояли советские солдаты. А где же сегодня остров Даманский? Без единого выстрела он перешел в руки законного владельца. Нет сомнения - то же самое произойдет с Абхазией, Цхинвальским регионом, Крымом, Приднестровьем…









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