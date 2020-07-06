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    Местонахождение двух пропавших у реки Ингури установлено
    06.07.2020
    Родственники установили местонахождение двух из четырех женщин, информация о возможной гибели которых на административной границе с Абхазией ранее сегодня появилась в СМИ. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».

    Выяснилось, что 60-летняя Лаура Лемонджава находится на лечении в медицинском учреждении Тержола. Еще одна женщина, перешедшая из Абхазии на контролируемую центральными властями территорию, помещена в карантинную зону Анаклия-Ганмухури.

    Утром 5 июля родственники Лемонджава сообщили о ее пропаже из села Тагилони Гальского района. Они высказали предположение, что женщина утонула, когда пыталась вброд перейти реку Ингури и попасть в Зугдидский район.

    Впоследствии грузинские СМИ сообщили еще о трех пропавших. Утверждалось, что двое из них действительно утонули, и их тела находятся в Тагилони.

    Де-факто администрация Гальского района не подтвердила эту информацию. «Я разговаривал по телефону с главой села Тагилони, где якобы находятся тела. Никаких трупов там нет», — приводят абхазские СМИ комментарий де-факто главы района Омара Бганба.

    По данным «Пирвели», на данный момент две женщины продолжают числится пропавшими, их местонахождение не установлено.

    Официального подтверждения информации о гибели людей на реке Ингури не поступало и от центральных властей. Тему не комментировали ни в Службе государственной безопасности, ни в МВД Грузии.


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