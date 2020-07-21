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    В Абхазии милиционеры подрались с заместителем главы МВД
    21.07.2020
    Министерство внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия назначило проверку по факту двух драк с участием сотрудников милиции, произошедшей на минувшей неделе в Гагрском районе.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, сначала произошел конфликт между исполняющим обязанности начальника Управления внутренних дел по Гагрскому району Дмитрием Ажиба и его подчиненными. После этого милиционеры были вызваны в кабинет заместителя министра внутренних дел Раща Цвижба, где тоже пустили в ход кулаки.

    «На время проведения проверки ряд сотрудников отстранены от исполнения служебных обязанностей», - уточнили в силовом ведомстве.

    По данным телеграм-канала «Абхазия-центр», вторая драка стала для подчиненных Ажиба самообороной. «Замминистра Ращ Цвижба попытался применить к личному составу меры физического воздействия. Однако милиционеры оказались не робкого десятка и дело закончилась очередной банальной дракой», - сообщил ресурс со ссылкой на местных жителей.

    В эти дни в Абхазии рассматривается дело о смерти задержанного по административной статье Анзора Тарба, который умер в здании МВД 11 июля 2019 года. Обвиняемыми по делу о его смерти проходят четыре оперативника уголовного розыска.


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