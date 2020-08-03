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    Инфицированный коронавирусом медик из Абхазии проходит лечение в Республиканской больнице в Тбилиси
    03.08.2020
    По заявлению директора тбилисской Республиканской больницы Левана Гоподзе, на данный момент в клинике лечатся 18 лиц, инфицированных коронавирусом.

    По его словам, состояние всех пациентов удовлетворительное.

    «В основном, состояние всех их удовлетворительное. Один пациент нуждается в интенсивной терапии. К счастью, управляемое дыхание ему не требуется. Его состояние постепенно улучшилось, и он чувствует себя уже лучше», - сказал Гоподзе.

    Что касается пациента, перевезенного из Абхазии, то, по словам Гоподзе, инфицированный является медперсоналом.

    «Пациент лечился на территории Абхазии, но тем не могли управлять ситуацией и 1 августа его перевели в клинику Рухи. Там было начато лечение, была выражена дыхательная недостаточность, пневмония тяжелой степени и вчера пациент был доставлен ​​к нам. Следует отметить, что на фоне лечения состояние значительно улучшилось. В настоящее время пациент не нуждается в реанимационных мероприятиях или интенсивной терапии. Находится в обычной палате, достаточно только подачи кислорода, но это довольно-таки требующий внимания пациент, потому что на территории Абхазии была зафиксирована очень тяжелая пневмония. Ему в соответствии с протоколом проводятся все исследования, и я думаю что с ним все должно быть хорошо. Мы готовы помочь и лечить всех, кто перейдет с территории Абхазии, как и подобает гражданам Грузии», - сказал Гоподзе.


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