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    Из-за лояльности к жителям Гали Анквабу угрожают митингами
    14.08.2020 - NetGazeti
    Организация ветеранов войны в Абхазии «Аруаа», которая оппозиционно настроена к новому де-факто правительству Абхазии, и в частности к де-факто премьер-министру Александру Анквабу за лояльное отношение к населению Гали, угрожает акциями протеста.

    Недовольство членов организации вызвало заявление Александра Анкваба, опубликованное агентством Apsnypress 13 августа:

    «Мы считаем всех грузин, проживающих в Абхазии, в том числе в Гальском районе, не воевавших против нас, своими гражданами. И мы считаем несправедливым решение о лишении их абхазских паспортов…», — сказал Анкваб.

    В организации заявили, что крайне возмущены мнением де-факто премьера.

    «Высочайшая степень цинизма заключается еще и в том, что это заявление прозвучало в канун 28 годовщины начала Отечественной войны народа Абхазии», — указано в заявлении “Аруаа”.

    Организация «Аруаа» напоминает Анквабу, что ранее решение по «незаконной выдаче паспортов» в нарушении конституционного закона, уже привело его отставке с поста де-факто президента в весной 2014 года.

    «Предупреждаем еще раз, что любые попытки нарушить Конституционный закон Республики Абхазия «О гражданстве», который предусматривает двойное гражданство Абхазии только с РФ, мы будем расценивать как антинародное действие направленное на ревизию нашей победы», — заявляют в организации.

    «Аруаа» грозиться призвать «всех ветеранов войны начать акции протеста по всей стране».

    Абхазский союз «Аруа», известный антигрузинскими заявлениями и раньше критиковал новое де-факто правительство. Организация считает, что до тех пор пока Грузия не признает независимость Абхазии, диалог с грузинской стороной недопустим, включая тему торговли.

    После прошедших де-факто президентских выборов в Абхазии было сформировано новое т.н. правительство. [Аслан Бжания — де-факто президент; Александр Анкваб — де-факто премьер-министр, Сергей Шамба — секретарь де-факто совета безопасности] В различных интервью, в том числе в российских СМИ, его представители указывали на необходимость диалога с грузинской стороной и выдаче абхазских паспортов жителям Гали, что озабоченность оппозиционных политических сил.


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