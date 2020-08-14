Из-за лояльности к жителям Гали Анквабу угрожают митингами

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14.08.2020 - NetGazeti Организация ветеранов войны в Абхазии «Аруаа», которая оппозиционно настроена к новому де-факто правительству Абхазии, и в частности к де-факто премьер-министру Александру Анквабу за лояльное отношение к населению Гали, угрожает акциями протеста.



Недовольство членов организации вызвало заявление Александра Анкваба, опубликованное агентством Apsnypress 13 августа:



«Мы считаем всех грузин, проживающих в Абхазии, в том числе в Гальском районе, не воевавших против нас, своими гражданами. И мы считаем несправедливым решение о лишении их абхазских паспортов…», — сказал Анкваб.



В организации заявили, что крайне возмущены мнением де-факто премьера.



«Высочайшая степень цинизма заключается еще и в том, что это заявление прозвучало в канун 28 годовщины начала Отечественной войны народа Абхазии», — указано в заявлении “Аруаа”.



Организация «Аруаа» напоминает Анквабу, что ранее решение по «незаконной выдаче паспортов» в нарушении конституционного закона, уже привело его отставке с поста де-факто президента в весной 2014 года.



«Предупреждаем еще раз, что любые попытки нарушить Конституционный закон Республики Абхазия «О гражданстве», который предусматривает двойное гражданство Абхазии только с РФ, мы будем расценивать как антинародное действие направленное на ревизию нашей победы», — заявляют в организации.



«Аруаа» грозиться призвать «всех ветеранов войны начать акции протеста по всей стране».



Абхазский союз «Аруа», известный антигрузинскими заявлениями и раньше критиковал новое де-факто правительство. Организация считает, что до тех пор пока Грузия не признает независимость Абхазии, диалог с грузинской стороной недопустим, включая тему торговли.



После прошедших де-факто президентских выборов в Абхазии было сформировано новое т.н. правительство. [Аслан Бжания — де-факто президент; Александр Анкваб — де-факто премьер-министр, Сергей Шамба — секретарь де-факто совета безопасности] В различных интервью, в том числе в российских СМИ, его представители указывали на необходимость диалога с грузинской стороной и выдаче абхазских паспортов жителям Гали, что озабоченность оппозиционных политических сил.











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